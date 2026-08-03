عجمان في 3 أغسطس/ وام/ اختتم المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، الأسبوع الأول من برنامج " سفير الثقافة الإماراتية"، الذي نُظّم في مقر المكتب بمشاركة طلبة وضيوف من مختلف الجنسيات، بهدف التعريف بالثقافة الإماراتية وفق أسلوب التعلم المعكوس في تجربة تعليمية وثقافية مبتكرة.

وشهد الأسبوع الأول سلسلة ورش تدريبية وجلسات تأهيلية، قدمها مدربون من مركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري، هدفت إلى إعداد الطلبة وتأهيلهم لتقديم المحتوى الثقافي للمشاركين الأجانب، عبر منهج متكامل يتناول القيم الإماراتية، وآداب السلوك والعادات والتقاليد، إلى جانب مهارات تمثيل الهوية الوطنية ونقلها بصورة صحيحة وملهمة.

كما قدم موظفو المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، مجموعة من الورش المتخصصة كل في مجاله، وذلك بهدف تعزيز مهارات الطلبة، وتمكينهم من أداء دورهم كسفراء للثقافة الإماراتية.

وتناولت الورش عدداً من المحاور، أبرزها مهارات التواصل والإلقاء، الحضور أمام الكاميرا والجمهور، التصميم الجرافيكي، والتصوير، إضافة إلى مهارات أخرى تسهم في إعداد المشاركين لتقديم تجربة ثقافية ثرية.