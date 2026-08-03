نادي الإمارات العلمي يختتم برنامجه الصيفي

دبي في 3 أغسطس/ وام/ اختتم نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم برنامجه الصيفي لعام 2026، بعد أن نجح في تأهيل 335 طالباً وطالبة عبر برنامج علمي وتطبيقي مكثف استمر أربعة أسابيع، واختتم بمعرض للمشروعات الابتكارية التي أنجزها المشاركون في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأمن السيبراني والاستدامة .

وشهد حفل الختام حضور الدكتور عيسى البستكي رئيس نادي الإمارات العلمي، والدكتور صلاح القاسم المدير الإداري لندوة الثقافة والعلوم، وأعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من الشخصيات المجتمعية والتربوية وأولياء الأمور، حيث افتتحوا المعرض العلمي المصاحب الذي استعرض حصيلة أعمال الطلبة ومشروعاتهم التطبيقية وما اكتسبوه من مهارات علمية وعملية خلال البرنامج

وقدم النادي 20 ورشة علمية متخصصة و200 محاضرة تدريبية بإشراف 10 مدربين متخصصين وبمساندة خمسة مساعدين ومتطوعين اثنين ضمن منظومة تدريبية ركزت على تنمية التفكير العلمي والابتكار والعمل الجماعي وتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطوير.

وأكد الدكتور عيسى البستكي أن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان باعتباره الثروة الوطنية الحقيقية، مشيراً إلى أن محتوى الورش صمم بما يواكب توجهات الدولة المستقبلية وشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والطباعة ثلاثية الأبعاد والكهرباء والإلكترونيات والروبوتات والاستدامة والكيمياء العامة إلى جانب النجارة والفنون التشكيلية بهدف تنمية المهارات العلمية والعملية والإبداعية لدى المشاركين.

وأضاف أن التطورات المتسارعة في سوق العمل تتطلب امتلاك مهارات التعلم المستمر والابتكار والتفكير النقدي، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي سيظل أداة تعزز قدرات الإنسان بينما يبقى الإبداع والخيال وصناعة الحلول عوامل التميز الحقيقية مشيراً إلى أن النادي يواصل رسالته في اكتشاف المواهب العلمية ورعاية المبتكرين بما ينسجم مع مستهدفات “نحن الإمارات 2031”.

وأكد الدكتور صلاح القاسم أن نادي الإمارات العلمي يمثل نموذجاً وطنياً رائداً في تنمية الطاقات الشابة من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار لافتاً إلى أن القيمة الحقيقية للبرنامج تتمثل في أثره الإيجابي في بناء شخصية المشاركين وترسيخ قيم المسؤولية والعمل الجماعي والانتماء الوطني وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات المجتمعية لإعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية.