دبي في 3 أغسطس/ وام/ أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" بالشراكة مع معهد دبي للتصميم والابتكار، برنامج :صُنع في دبي لريادة الأزياء" الذي يعد الأول من نوعه في الإمارة لتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في قطاع الأزياء ودعم المصممين في بناء علامات تجارية قابلة للنمو بما يعزز منظومة الإنتاج المحلي ويسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتصميم والصناعات الإبداعية انسجاماً مع مستهدفات إستراتيجية قطاع التصميم 2033.

ويقام البرنامج من 19 سبتمبر إلى 8 نوفمبر 2026 على مدى ثمانية أسابيع ويستهدف 15 مصمماً من المواطنين والمقيمين ممن يمتلكون رؤية لتطوير علامات أزياء قائمة وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع تجارية مستدامة وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

ويركز البرنامج على تعزيز التعاون بين المصممين والمشاغل والمصنعين المحليين من خلال تجربة تطبيقية متكاملة تجمع بين الإبداع والتصميم وكفاءة الإنتاج وفهم متطلبات السوق بما يمكن المشاركين من تطوير علامات أزياء جاهزة للنمو ودخول قطاع التجزئة بثقة.

ويتضمن البرنامج جلسات إرشاد فردية وجماعية بإشراف نخبة من الخبراء وورش عمل متخصصة في بناء الهوية والعلامة التجارية والتسويق والتخطيط المالي وتطوير المنتجات وآليات التسعير إلى جانب التعرف إلى إستراتيجيات النمو وفرص التعاون مع المصنعين وتجار التجزئة وخبراء القطاع ويختتم بعرض نهائي يقدم خلاله المشاركون مجموعاتهم وخطط تطوير علاماتهم التجارية أمام مختصين في صناعة الأزياء.

وأكدت خلود خوري مدير إدارة التصميم في “دبي للثقافة”، أن قطاع الأزياء يمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الإبداعي لما يمتلكه من قدرة على تحويل الأفكار إلى منتجات وعلامات تجارية مبتكرة تعكس حيوية المشهد الإبداعي في دبي، مشيرة إلى أن الهيئة تحرص على توفير بيئة متكاملة تدعم المصممين وتساعدهم على تطوير قدراتهم وتعزيز جاهزية مشاريعهم للنمو والمنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

ودعت “دبي للثقافة” المصممين وأصحاب المواهب الواعدة إلى التقدم للمشاركة في البرنامج، من 3 إلى 28 أغسطس 2026، حيث سيتم اختيار المشاركين وفق معايير تشمل مستوى الحرفية والجاهزية الإنتاجية والقدرة على تطوير مشاريع تحمل مقومات النجاح والاستدامة.