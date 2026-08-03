وكيل وزارة الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية

أبوظبي في 3 أغسطس/ وام/ تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة توبياس تونكل، سفيرًا لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمنّى سعادته للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أشاد سعادة السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، معربًا عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.