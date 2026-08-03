أبوظبي في 3 أغسطس/ وام/ زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، مقر مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، في منطقة الوثبة بأبوظبي، اليوم، حيث اطلع على سير العمل والبرامج والورش التفاعلية التي يحتضنها المهرجان، مشيداً بدوره في بناء وعي النشء، وتعزيز قيم الوقاية والمسؤولية المجتمعية، وإعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة تستهدف الطلبة والطالبات من مختلف الفئات العمرية.

ويقام مهرجان الشيخ زايد الصيفي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ويعد أكبر حدث صيفي من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة، إذ يستمر حتى 23 أغسطس 2026، مقدماً منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتقنية والرياضية والثقافية والترفيهية، الهادفة إلى إعداد جيل المستقبل، وتعزيز الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وشملت جولة معاليه عدداً من الأجنحة والورش التخصصية، حيث اطلع على البرامج المقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والإعلام الإبداعي، والرياضة، والصحة العامة، والتراث، إلى جانب البرامج التوعوية والوقائية التي تنفذها الجهات المشاركة في مجالات السلامة المجتمعية والأمن الوقائي. كما استمع إلى شرح من اللجنة المنظمة حول آليات تنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، وأثرها في تنمية مهارات المشاركين، وصقل مواهبهم، وتعزيز قدراتهم في مجالات المستقبل.

كما اطلع معاليه على البرامج التوعوية التي يقدمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات ضمن مشاركته في المهرجان، والتي تستهدف تعزيز وعي النشء والشباب بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها، من خلال محتوى معرفي وتفاعلي يوظف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، بما يسهم في ترسيخ الوعي الوقائي، وتمكين الأجيال الجديدة من اتخاذ قرارات واعية تحافظ على أمنهم ومستقبلهم.

ويواصل مهرجان الشيخ زايد الصيفي ترسيخ مكانته منصة وطنية رائدة لإعداد أجيال المستقبل، من خلال تقديم أكثر من 3000 ورشة وبرنامج نوعي تغطي مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم المستقبل، والتكنولوجيا، والرياضة، والثقافة، والتراث، إلى جانب استقطابه أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة منذ انطلاق فعالياته، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على برامجه النوعية، والثقة التي يحظى بها بوصفه بيئة تعليمية وتفاعلية متكاملة لتنمية المهارات، واكتشاف المواهب، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع.

ويستمر المهرجان حتى 23 أغسطس المقبل، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، حيث تقام الورش والبرامج التعليمية والمعرفية وفعاليات علوم المستقبل خلال الفترة الصباحية وحتى الساعة الخامسة مساءً، فيما تنطلق الفعاليات الترفيهية ومحطات المرح الغامرة خلال الفترة المسائية حتى الساعة العاشرة ليلاً، ليقدم تجربة صيفية متكاملة تجمع بين المعرفة والترفيه، وترسخ قيم التعلم والإبداع لدى مختلف فئات المجتمع.