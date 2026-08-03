منتخب القوس والسهم يحصد 4 ميداليات في كأس التحدي الآسيوي

دكا في 3 أغسطس/ وام/ أحرز منتخبنا الوطني للقوس والسهم تحت 18 عاما، 4 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين في كأس تحدي رئيس الاتحاد الآسيوي الدولية، التي أقيمت بدكا عاصمة بنغلاديش خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى 2 أغسطس الجاري.

وحققت اللاعبة سامية أودينيفا ذهبية القوس المحدب، وزميلتها منى الشرع فضية الفرق مختلط، وسامية أودينيفا ويونج لي برونزية الفرق مختلط، بعد منافسات قوية في جميع مراحل البطولة بين المشاركين والمشاركات.

وأكد حميد سبت الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن المشاركة ضمن برنامج الإعداد للاعبي ولاعبات المنتخب قبل خوض منافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا 2026، بالفجيرة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، في منافسات القوسين المركب والمحدب لفئات الرجال والسيدات وفئات تحت 21 و18 عاماً.

وقال إن معسكر بنغلاديش حقق فوائده المرجوة، من خلال المعايشة لعدد 6 لاعبين ولاعبات خصوصا بعد المشاركة في كأس التحدي، والتدريبات المشتركة مع عدد من منتخبات القارة، بما يعزز مرحلة الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.