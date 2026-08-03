منتخب الإمارات يرفع رصيده إلى 39 ميدالية في بطولة العالم للجوجيتسو

أبوظبي في 3 أغسطس/ وام/ واصل نجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، تألقهم في بطولة العالم للجوجيتسو 2026، بحصد 14 ميدالية جديدة، بواقع ذهبيتين وفضيتين و10 برونزيات، خلال منافسات فئة تحت 16 عاماً التي أقيمت اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي.

بهذه الحصيلة، ارتفع رصيد المنتخب في البطولة إلى 39 ميدالية، امتداداً لانطلاقته القوية التي حقق خلالها 25 ميدالية في اليومين الأول والثاني، بواقع 12 ميدالية في كأس العالم لفئة تحت 14 عاماً، و13 في بطولة العالم لفئة تحت 21 عاماً.

ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم على أن تقام غداً الثلاثاء نزالات فئة تحت 18 عاماً.

وقدم لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني أداءً اتسم بالثقة والاحترافية منذ الأدوار التمهيدية، وأظهروا قدرة لافتة على إدارة اللحظات الحاسمة مع المنافسين، ليترجموا جاهزيتهم إلى حضور قوي على منصات التتويج، ويؤكدوا أن منظومة الجوجيتسو الإماراتية تواصل رفد المنتخبات الوطنية بجيل واعد من المواهب القادرة على المنافسة عالمياً.

وحقق الميداليات الذهبية سيف خالد تحت 52 كجم، وفهد الظاهري تحت 62 كجم، وحصد الميداليات الفضية كل من غياهيب الراشدي تحت 36 كجم، وسعيد القبيسي تحت 52 كجم، وفاز بالميداليات البرونزية فاطمة آل علي تحت 36 كجم، ومثايل الحمادي تحت 40 كجم، ومريم محمد تحت 52 كجم، وعمر البلوشي تحت 40 كجم، وسعود البلوشي تحت 44 كجم، وأحمد الكتبي تحت 48 كجم، وأحمد سهيل أحمد تحت 56 كجم، وسعيد المحيربي تحت 62 كجم، ومايد الشامسي تحت 69 كجم، وآية البلوشي تحت 57 كجم.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن النتائج المحققة للاعبين واللاعبات تحت 16 عاماً تحمل دلالات تتجاوز حصيلة الميداليات، إذ تعكس متانة قاعدة المواهب الوطنية وفاعلية المسار المتكامل لإعداد اللاعبين وتأهيلهم للمنافسة بثقة في أكبر المحافل الرياضية.

وقال: "تمثل فئة تحت 16 عاماً إحدى الركائز الأساسية لمستقبل المنتخب الوطني، وما أظهره اللاعبون اليوم من نضج وانضباط وجرأة في النزالات يمنحنا ثقة كبيرة بالجيل المقبل.. ونعتز بالميداليات التي أحرزوها، والروح القتالية والمسؤولية التي أبدوها أثناء تمثيل دولة الإمارات، وهي مؤشرات تؤكد أنهم يسيرون بخطى ثابتة في طريق صناعة الأبطال".

وأضاف: "كل منصة تتويج يصل إليها لاعبونا اليوم هي حصيلة مسار طويل يبدأ باكتشاف الموهبة، ويمتد عبر التدريب والإعداد والمنافسة، بدعم قيادتنا الرشيدة وتكامل جهود الاتحاد والأندية، والأكاديميات، والأجهزة الفنية، والأسر، ونثق بأن الخبرات التي يكتسبها اللاعبون في هذه البطولة ستشكل رصيداً مهماً لمسيرتهم، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواصلة إنجازات الجوجيتسو الإماراتية".

من جانبه، قال قوات ساجييف، رئيس اتحاد كازاخستان للجوجيتسو: "جئنا إلى بطولة العالم للجوجيتسو بوفد يضم 180 لاعباً ولاعبة، ما يجعلنا من بين أكبر الوفود المشاركة في البطولة" معبرا عن سعادته بالنتائج المحققة حتى الآن وشكره إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو على التنظيم المتميز، والنموذج العالمي في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

بدوره قال فهد الظاهري لاعب المنتخب الوطني المتوج بالذهبية، إنه يشعر بسعادة كبيرة بفوز جاء ثمرة استعداد جاد وجهد متواصل، حيث يمارس الجوجيتسو منذ ثلاثة أعوام، وحقق تطوراً كبيراً، بفضل دور والدته في اختيار هذه الرياضة وتشجيعها على مواصلة مسيرته فيها وعبر عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم دولة الإمارات في المحافل المقبلة.