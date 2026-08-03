اختتام المخيم الصيفي للإبحار الشراعي الحديث في دبي

دبي في 3 أغسطس/وام/ اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس فعاليات المخيم الصيفي للإبحار الشراعي الحديث 2026، الذي استمر 4 أسابيع، بمشاركة أطفال وناشئين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأقل من 15 عاماً، ضمن برنامج يهدف إلى نشر رياضة الإبحار الشراعي واكتشاف المواهب الجديدة.

أقيم المخيم على شاطئ بولغاري دبي، وشهد مشاركة منتسبين من جنسيات مختلفة، خضعوا لبرنامج تدريبي أشرف عليه مدربون إماراتيون، شمل الجوانب النظرية والتطبيقية، واختتم باختبارات تقييمية حصل على إثرها المشاركون المستوفون لمتطلبات البرنامج على شهادة المستوى الأول في رياضة الإبحار الشراعي الحديث.

تضمن البرنامج تدريب المشاركين على أساسيات الإبحار الشراعي، والتعامل مع القوارب ومعداتها، وإجراءات السلامة، إلى جانب مهارات التحكم بالقارب والمناورة، بما يؤهلهم للانتقال إلى مراحل تدريبية متقدمة والمشاركة في البطولات مستقبلاً.

وقال أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن نجاح المخيم يعكس استمرار جهود النادي في إعداد المواهب وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضات البحرية، ووجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي على دعمه للبرامج المجتمعية، وإلى أولياء الأمور وبلدية دبي والشركاء على مساهمتهم في إنجاح المخيم.

يأتي تنظيم المخيم ضمن استراتيجية نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الهادفة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضات البحرية، واكتشاف المواهب وتأهيلها للمشاركة في مختلف المنافسات الرياضية.