الفجيرة في 3 أغسطس /وام/ كرم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية المشاركين في البرنامج الصيفي «صيف منعش» الذي اختتمت فعالياته اليوم بحفل مميز أقيم بقاعة مجلس مريشيد وحضره الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية ، وأحمد إبراهيم البلوشي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة والبحري ، وجمعه محمد بن ثالث رئيس جمعية الإمارات للغوص.

وأعرب عدد من أولياء أمور المشاركين عن سعادتهم بما قدمه البرنامج لأبنائهم من خبرات وتجارب مفيدة أسهمت في استثمار أوقات الفراغ خلال الإجازة الصيفية وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الرياضية والثقافية.

وتخلل الحفل توزيع شهادات المشاركة على جميع المنتسبين في البرنامج الذي استمر أربعة أسابيع بمشاركة أكثر من مائة طالب وطالبة من سن (7 إلى 15عاما) واشتمل على العديد من الأنشطة المتنوعة من بينها تدريبات على الرياضات البحرية تحت إشراف مدربين متخصصين ، بالإضافة إلى ورش تعليمية وتوعوية حول البيئة البحرية ، إلى جانب تنظيم زيارات علمية استهدفت توسيع مدارك المشاركين وربطهم بمحيطهم البيئي والعلمي.

وأعرب أحمد إبراهيم عن سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده النشاط الصيفي وعبر عن شكره لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، على دعمه المستمر لبرنامج صيف الفجيرة .

وثمن تعاون المؤسسات والشركاء في إنجاح فعاليات البرنامج وشكر أولياء الأمور على ثقتهم باختيار النادي البحري وجهة صيفية لأبنائهم ، مؤكدا أهمية إحداث التوازن بين التحصيل العلمي والنشاط الرياضي لبناء شخصية متكاملة للطالب وشدد على أن الرياضة يجب أن تكون أسلوب حياة يرافق الأجيال القادمة نحو مستقبل واعد.