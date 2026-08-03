منتخب الشطرنج يطمح إلى مزيد من الميداليات بالجولة الأخيرة للبطولة العربية بالقاهرة

القاهرة في 3 أغسطس/وام/ يخوض منتخبنا الوطني للشطرنج غدا (الثلاثاء) الجولة التاسعة والأخيرة لمعظم الفئات بمنافسات البطولة العربية للشباب والناشئين، المقامة حاليا بالقاهرة.

ويتطلع منتخبنا الوطني لزيادة عدد الميداليات المحققة عبر منافسات الشطرنج الكلاسيكي، بعدما حصد 9 ميداليات في منافسات الشطرنج الخاطف، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، والتي وضعته في المركز الثاني بالترتيب العام.

ويبرز عبدالرحمن الطاهر تحت 20 عاما للشباب، في المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة، بفارق نصف نقطة فقط عن المتصدر الأردني أنس خويرة، بينما تتقاسم عنود عيسى الصدارة تحت 18 عاما مع التونسية نادين رجيب برصيد 5.5 نقطة، ثم اللاعبة موزة ناصر الشامسي ثالثة برصيد 5 نقاط.

وتبرز المنافسة الثلاثية تحت 16 عاما بين اللاعبات عهود عيسى والمصرية ذكاء محمد واللبنانية نادية فواز، في واحدة من أكثر الفئات تقارباً، ما يبقي حظوظ المنتخب كبيرة في حصد إحدى الميداليات.

وتأتي اللاعبة ميرة صقر المري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، في منافسات تحت 14 عاما، ويدخل راشد حسين الحمادي دائرة المنافسة لفئة تحت 14 عاما أيضا، في المركز الرابع برصيد 4.5 نقطة، وبفارق نصف نقطة عن الثالث، بينما حصد اللاعب صقر خميس 5 نقاط، وضعته في المركز الثالث تحت 12 عاما المفتوحة.

وتنافس نور راشد، صاحبة المركز الثاني في فئة تحت 8 أعوام برصيد 4 نقاط، والريم عيسى ثالثة برصيد 3.5 نقطة، علماً بأن هذه الفئة هي الوحيدة في البطولة التي تقام بنظام سبع جولات، وستستكمل منافساتها بعد ختام بقية الفئات.