الفجيرة في 3 أغسطس/وام/ انطلقت فعاليات المعسكر الصيفي لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ضمن برنامج «صيف الفجيرة»، بمشاركة 80 شخصا من جميع الفئات التي تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات وذلك بالمبنى الجديد للنادي، وسط إقبال لافت من المشاركين وأولياء الأمور.

يتضمن المعسكر برنامجاً متكاملاً يجمع بين التعليم والترفيه، ويشمل تدريبات متخصصة في لعبة الشطرنج، وورشاً للرسم والإبداع الفني وأنشطة فنية مرتبطة بالشطرنج، وورشاً في الذكاء الاصطناعي، وتجربة روبوت الشطرنج، إلى جانب ألعاب ذهنية ولياقية، وسينما للأطفال، ورحلات ترفيهية تثري تجربة المشاركين.

يهدف المعسكر إلى اكتشاف المواهب الواعدة في لعبة الشطرنج وصقل مهاراتها، وتنمية القدرات الذهنية للأطفال من خلال تعزيز التفكير الاستراتيجي، والتخطيط، واتخاذ القرار، في بيئة تعليمية تفاعلية تسهم في بناء جيل متميز يمتلك مهارات عقلية وإبداعية متقدمة.