أبوظبي في 3 أغسطس /وام/ حققت السنغافورية لو لينغلينغ ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للجوجيتسو 2026، المقامة حالياً في “مبادلة أرينا” بأبوظبي وتستمر حتى 9 أغسطس الجاري، وأعربت عن تطلعها للاستفادة من الخبرات الإماراتية في تنظيم البطولات العالمية ونقلها إلى بلادها.

وعبرت لينغلينغ، الفائزة بذهبيتي فئتي “النيوازا” (القتال الأرضي) والجوجيتسو تحت 63 كجم عن سعادتها بتحقيق هذا الإنجاز، خاصة أنها جاءت إلى أبوظبي برفقة ابنتها أودري فان، التي تستعد للمشاركة في ثلاث منافسات بالبطولة، معربة عن أملها في أن تكون مصدر إلهام لها.

وأوضحت أنها واجهت تحدياً بعد دمج فئة وزنها الأصلية تحت 57 كجم مع فئة أعلى، إلا أنها تمكنت من تجاوز ذلك بالتركيز والإصرار، والعودة إلى سنغافورة بإنجاز تفخر به.

وأشادت بتجربة الإمارات في تنظيم بطولات الجوجيتسو ووصفتها بأنها نموذج ملهم للجميع وتمنت أن يزور المزيد من أبناء وطنها أبوظبي للتعرف عن قرب إلى قدراتها في استضافة بطولات الجوجيتسو العالمية، وما يصاحبها من تنظيم احترافي وأجواء مميزة داخل الصالة والجماهير الحاضرة.

وأشارت إلى أن شغفها بالجوجيتسو بدأ بعد ممارستها رياضة التايكواندو، بحثاً عن رياضة تعتمد على المصارعة والاحتكاك المباشر، قبل أن تنتقل هذه الهواية إلى أبنائها أودري ومايكل وكاليب، ثم زوجها ديريك.





وأعربت عن أمنيتها باستضافة سنغافورة بطولة عالمية للجوجيتسو خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من التجربة الإماراتية الرائدة في تنظيم البطولات، مؤكدة أنها تسعى إلى نقل ما اكتسبته من خبرات إلى بلادها، لاسيما بعد انضمامها إلى المنتخب السنغافوري مع ثلاثة من أبنائها خلال عامي 2024 و2025.