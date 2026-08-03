810.09 مليار دولار أمريكي إجمالي الناتج البحري الصيني خلال النصف الأول

بكين في 3 أغسطس/وام/ أظهرت بيانات رسمية صينية أن إجمالي الناتج البحري للصين بلغ 5.5 تريليون يوان (حوالي 810.09 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 5.1 في المائة على أساس سنوي.

وكشفت البيانات التي أصدرتها وزارة الموارد الطبيعية الصينية اليوم (الاثنين) أن هذا المبلغ شكل 7.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد البحري الصيني يشهد نموا مطردا وزخما تنمويا إيجابيا موضحة في الوقت نفسه أن صناعة بناء السفن في الصين حافظت على نمو قوي خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو الماضيين بعدما شهدت زيادة في الطلبات الجديدة لبناء السفن والسفن مكتملة البناء محليا والطلبات القائمة بنسب 105.2 في المائة و34.8 في المائة و37.1 في المائة على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت حصص السوق العالمية لهذه المؤشرات الثلاثة 73.9 في المائة و55.4 في المائة و63.3 في المائة على التوالي، ما يعكس احتفاظ الصين بمكانة رائدة عالميا.

وأشارت الوزارة إلى أن القطاع يواصل تحسين هيكل المنتجات، محققا بذلك تقدما في كل من كمية وجودة عمليات التسليم.. ففي النصف الأول من العام الجاري، تم تسليم أكثر من 40 سفينة كبيرة، بما في ذلك سفن حاويات تتجاوز سعتها 10 آلاف حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدما وناقلات نفط خام ضخمة للغاية وناقلات كبيرة للغاز الطبيعي المسال.

(خلا)