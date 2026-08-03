بدء فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الوثبة للرطب

أبوظبي في 3 أغسطس /وام/ تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت مساء اليوم "الاثنين" فعاليات الدورة الأولى من «الوثبة للرطب»، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث حتى 9 أغسطس الجاري، ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة بأبوظبي.

وقام معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بجولة في المهرجان تعرف خلالها إلى فعالياته وأنشطته المتنوعة رافقه فيها سعادة عبدالله مبارك المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، وسعادة عبدالله بطي القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية في الهيئة، وسعادة محمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة .

وقال سعادة عبيد خلفان المزروعي في تصريحات لـ "وكالة أنباء الإمارات" إن المهرجان يستقبل أول أيام محطته الأخيرة بالوثبة في أبوظبي، وذلك بعد المحطات الناجحة لـ "موسم جني الرطب" التي بدأت من محاضر ليوا مروراً بواحات العين.

وكشف المزروعي أن المهرجان يقدم هذا الموسم 19 مسابقة متنوعة يتجاوز مجموع جوائزها 5 ملايين درهم تُوزع على الفائزين في فئات الرطب والفواكه المختلفة.

وأضاف المزروعي أن اليوم الأول شهد استقبال مشاركات مسابقة 'خرايف البيت' المخصصة للمنازل، إلى جانب مسابقتي 'أكبر عذق' و'المانجو' بنوعيه المحلي والمستزرع.. وتهدف هذه المهرجانات بالأساس إلى تعزيز الناتج المحلي من التمور والرطب، وهو ما تحقق بفضل الدعم السخي من القيادة الرشيدة؛ حيث تزخر مزارعنا وبيوتنا اليوم بأجود الأصناف ذات المردود الاقتصادي العالي.

ولفت إلى أن المهرجان يتضمن سوقاً متخصصاً لبيع الرطب والفسائل، ومصانع للصناعات التحويلية، وقاعة خاصة لعرض المنتجات الفائزة لإتاحة الفرصة للزوار للاطلاع على تميز الإنتاج المحلي.

وأشاد المزروعي بالإقبال الكثيف وحجم المشاركات القياسي والحرص الواضح من المزارعين على تقديم أفضل ما لديهم هنأ الفائزين وتمنى التوفيق لجميع المشاركين في الأيام المتبقية من عمر المهرجان.

من جانبه أكد مبارك بن علي القصيلي، رئيس لجنة التحكيم في مهرجان ليوا للرطب 2026 أن منافسات اليوم الأول شهدت تنظيم ثلاث مسابقات رئيسية وهي، مسابقة "أكبر عذق" وسجلت المشاركة الفائزة بالمركز الأول وزناً قياسياً بلغ 86.6 كيلوجرام و مسابقة "خرايف البيت" واشترطت اللجنة فيها تقديم صنفين محددين من أجود أنواع الرطب في كل مشاركة إلى جانب مسابقة "المانجو" وشملت فئتي المحصول المحلي والمستورد (المستزرع محلياً).

وحول آلية التحكيم، أشار رئيس اللجنة إلى أن معايير التقييم تعتمد على التماثل، ودرجة النضج، والخلو من الإصابات.. وبالنسبة للرطب يُراعى "حلاوة الطعم"، بينما تركز معايير المانجو على نسبة السكريات في الصنف و قلّة الألياف و صغر حجم النواة مقارنة بحجم الثمرة.

وأوضح القصيلي أن الدرجة النهائية تُقسم بين المشاركة ذاتها بنسبة 70%، وتقييم المزرعة بنسبة 30% (في الأصناف الفردية) ويُركز تقييم المزرعة على النظافة العامة، الخلو من الآفات، مدى استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، العناية بالنخيل، وتطبيق أنظمة الري والمكافحة المناسبة.

وشدد القصيلي على أهمية المهرجان لمنطقة أبوظبي وضواحيها وللمزارعين على مستوى الدولة ككل، مؤكداً أنه يشكل تحفيزاً للمتميزين، ومنصة التقاء لتبادل الخبرات وتطوير المهارات، فضلاً عن كونه سوقاً حيوياً للتسويق والتعريف بالمنتجات الوطنية ودعا المزارعين إلى استغلال هذه الفرصة لتحسين الأداء وإبراز جودة إنتاجهم.

واستقبل المهرجان في يومه الأول مشاركات مسابقات «خرايف البيت» والمانجو المحلي والمنوع، إضافة إلى مسابقة «أكبر عذج» التي ستعلن نتائجها مساء اليوم، فيما تتواصل عملية استلام المشاركات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، وفق البرنامج المخصص لكل مسابقة.

ويضم المهرجان 18 مسابقة، خُصصت لها 240 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 5,677,000 درهم، تشمل مزاينات الرطب ومسابقات الفواكه، التي تتيح لأصحاب المزارع والحدائق المنزلية عرض أفضل إنتاجهم ضمن منافسات تقوم على معايير فنية وتنظيمية محددة.

وتشمل مسابقات المهرجان مزاينات «نخبة أبوظبي للرطب» و«نخبة الوثبة للرطب»، ومزاينات أصناف الخلاص وبومعان والخنيزي والشيشي واللولو والفرض والزاملي، فيما تضم مسابقات الفواكه المانجو والليمون بفئتيهما المحلي والمنوع، والتين الأحمر والأصفر.

ويضم المهرجان سوقاً للرطب والمنتجات الزراعية يتكون من 60 دكاناً، يتيح من خلالها لأصحاب المزارع والمنتجين عرض أصناف الرطب والمحاصيل والمنتجات المحلية وتسويقها مباشرة للجمهور، ويسهم في التعريف بتنوع الإنتاج الزراعي، وتنشيط حركة البيع، ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة.

يمثل المهرجان المحطة الثالثة في موسم الرطب الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في إطار جهودها لترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل، وصون التراث الإماراتي المرتبط بها، ودعم المزارعين وتحسين جودة الإنتاج المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي ونقل المعارف الزراعية إلى الأجيال المقبلة.