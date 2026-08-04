واشنطن في 4 أغسطس / وام / استضافت شركة مبادلة للاستثمار، بالتعاون مع معهد ميلكن، سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى جمعت نخبة من قادة الأعمال ورواد التكنولوجيا والرياضة وكبار المسؤولين الحكوميين، وذلك على هامش بطولة مبادلة دي سي المفتوحة للتنس؛ البطولة المشتركة الوحيدة في العالم لرابطة محترفي التنس ورابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة، والتي اختُتِمت فعالياتها في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأقيمت هذه الحوارات الإستراتيجية رفيعة المستوى في إطار جهود مبادلة للمساهمة في صياغة النقاشات العالمية حول أبرز التحولات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز الحوار البنّاء بين قادة الأعمال وصناع القرار والخبراء، بما يدعم بناء شراكات طويلة الأمد ويواكب التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وجمعت اللقاءات عدداً من أبرز الشخصيات من مختلف القطاعات، لمناقشة أهم الأولويات الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجية التي تساهم في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وشارك في الجلسات أحمد سعيد الكليلي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والمخاطر في مبادلة، ومارك آين، رئيس بطولة مبادلة دي سي المفتوحة للتنس، وديفيد تروليو، رئيس مركز ميلكن لتعزيز الحلم الأمريكي، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمريكيين وقادة المؤسسات الدولية وشخصيات من قطاعي الأعمال والرياضة، من بينهم موريل باوزر، عمدة واشنطن العاصمة، ومايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض والمستشار العلمي للرئيس الأمريكي، ومايك راوندز، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ساوث داكوتا، وفاليري كاميلو، رئيسة رابطة محترفات التنس، وفينوس ويليامز لاعبة التنس الأمريكية المعروفة، إلى جانب ويل أحمد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ووب، وسارة ساندلر، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والبرامج في معهد ميلكن.

وفي كلمته الافتتاحية، قال أحمد سعيد الكليلي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والمخاطر في مبادلة إن هذا العام يحمل أهمية خاصة لنا، مع انضمام مبادلة شريكاً رئيسياً وراعياً حصرياً لبطولة مبادلة دي سي المفتوحة للتنس، مما يعكس حرص مبادلة على تعزيز حضورها في العاصمة الأمريكية، وتوثيق ارتباطها بالمجتمع المحلي وبمنظومة الأعمال والابتكار التي تحتضنها المدينة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعد السوق الاستثمارية الأكثر أهمية بالنسبة لمبادلة، حيث تستثمر الشركة نحو %44 من محفظتها الاستثمارية، بما يقارب 170 مليار دولار في الولايات المتحدة، وذلك ضمن قطاعات استراتيجية تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والرعاية الصحية، والطاقة، والتصنيع المتقدم، بما يعكس ثقة مبادلة الراسخة في متانة الاقتصاد الأمريكي، وآفاق نموه طويلة الأمد.

وسلّطت اللقاءات الضوءَ على متانة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وتنامي الاستثمارات بين البلدين، مدعومة بتعهد دولة الإمارات ضخّ استثمارات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل، مع تحقيق تقدم يتجاوز المستهدف، وما تتيحه هذه الاستثمارات من فرص جديدة لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الحيوية.

كما ناقش المشاركون الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي وتقنياته المتقدمة في إعادة تشكيل الاقتصادات، مؤكدين أهمية توسيع الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والطاقة والبحث العلمي، إلى جانب بناء شراكات دولية موثوقة تساهم في تسريع تبني هذه التقنيات بصورة مسؤولة ومستدامة.

وتناول المشاركون أهمية الاستثمار طويل الأمد في دعم الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدين أن الأطر التنظيمية المتوازنة، إلى جانب الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، تمثل ركائز أساسية لتهيئة بيئات داعمة للابتكار واستقطاب الاستثمارات النوعية.

كما ناقش المتحدثون المبادئ القيادية التي يمكن نقلها من الرياضة إلى عالم الأعمال، مثل المرونة، والعمل الجماعي، والقدرة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، إلى جانب الدور المتزايد للتكنولوجيا وتحليلات البيانات في تطوير الأداء الرياضي وتعزيز تجربة الجماهير.

وتطرقت النقاشات أيضاً إلى دور مبادلة بصفتها الشريك الرئيسي والراعي الحصري لبطولة مبادلة دي سي المفتوحة، بما يعكس التزامها الأوسع تجاه المجتمعات التي تعمل فيها بما يتجاوز العوائد المالية، ويجسّد الدور المتنامي للرياضة في تعزيز الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية والتواصل بين الشعوب، إلى جانب ما توفره الفعاليات الرياضية الكبرى من فرص لتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار.

واختُتِمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية الشراكة الممتدة بين مبادلة ومعهد ميلكن في توفير منصات حوار استراتيجي تجمع قادة الأعمال وصناع القرار والخبراء، لمناقشة القضايا التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي، بما يعكس التزام الجانبين بدعم الحوار البنّاء وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة.

يشار في هذا الصدد إلى أن بطولة مبادلة دي سي المفتوحة للتنس، التي امتدت فعالياتها خلال الفترة من 25 يوليو حتى 3 أغسطس 2026، قد شهدت مشاركة نخبة من أبرز نجوم التنس العالمي، من بينهم بن شيلتون، وتايلور فريتز، وفرانسيس تيافو، وأليكس دي مينور، وستيفانوس تسيتسيباس في منافسات الرجال، إلى جانب جيسيكا بيغولا، ونعومي أوساكا، وألكسندرا إيالا في منافسات السيدات، بما يعكس المكانة العالمية التي تتمتع بها البطولة على أجندة التنس العالمية.