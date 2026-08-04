عمار بن حميد يطلع على برنامج الجاهزية الوطنية "غطاريف"

عجمان 3 أغسطس / وام / اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على برنامج الجاهزية الوطنية "غطاريف"، والذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب، ويستهدف خريجي الثانوية العامة من الشباب والشابات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل يمتلك الجاهزية للمستقبل، ويشارك بفاعلية في خدمة الوطن ودعم أولوياته التنموية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الديوان الأميري، معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي.

ورحب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بمعالي الوزير، مشيداً بالجهود الوطنية المبذولة لتمكين الشباب وتعزيز حضورهم ومشاركتهم في مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المرتبطة بالشباب، واستعراض سبل تعزيز دورهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تمكين جيلٍ طموح يمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، والإسهام في صناعة مستقبل الوطن.

وقال سمو ولي عهد عجمان إن الثقة بالشباب تمثل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات، وإن الاستثمار في إعدادهم وتعزيز جاهزيتهم مسؤولية وطنية، تجسّدها المبادرات والبرامج النوعية الهادفة إلى تنمية معارفهم، وصقل مهاراتهم، وتوسيع خبراتهم، بما يمكنهم من أداء دور فاعل في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

وأكد سموه أن عجمان بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حريصة على الاستثمار في الشباب ودعمهم وتوفير البيئة المحفزة لإطلاق قدراتهم في مختلف القطاعات، كونهم ثروة الوطن الحقيقية وأساس نهضته، ومحرك مسيرته التنموية اليوم وغداً وفي المستقبل.

من جانبه، أكد معالي الدكتور سلطان النيادي جهود وحرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في دعم الشباب وتمكينهم، مؤكداً أهمية تكامل الجهود الوطنية لتعزيز منظومة تمكين الشباب، وتوفير المزيد من الفرص النوعية التي تسهم في تطوير قدراتهم، وتحفّزهم على الابتكار والإنجاز والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وقال معاليه إن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً في تمكين الشباب، عبر منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات وضعتها القيادة الرشيدة، ما عزز دورهم المحوري والفاعل في مسيرة التنمية.

حضر اللقاء سعادة خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وخليفة أحمد بن حماد مدير مكتب وزير دولة لشؤون الشباب، ومريم الشامسي مدير مركز فتيات عجمان، وعدد من المسؤولين.