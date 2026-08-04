صندوق «نهر الحياة» يعالج الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية في تنزانيا

زنجبار في 4 أغسطس/ وام/ أقام صندوق «نهر الحياة»، من مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المجال الصحي، مخيماً طبياً في زنجبار بجمهورية تنزانيا المتحدة، لتشخيص وعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية.

جاء ذلك بحضور سعادة أحمد ساري المزروعي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة مكويا سالوم وزيرة الصحة في زنجبار.

واستقبل المخيم نحو 250 طفلا، خضعوا للكشف الطبي والفحوصات التشخيصية المتخصصة، وأظهرت النتائج حاجة عدد منهم إلى تدخلات جراحية دقيقة، فيما تستدعي حالات أخرى مواصلة العلاج والمتابعة الطبية لفترات أطول.

ووضع الصندوق خطة عاجلة لعلاج الحالات التي تتطلب تدخلاً جراحياً، حيث سيتم إجراء عدد من العمليات داخل تنزانيا، فيما سيتكفل الصندوق بنقل الحالات الأكثر تعقيداً، برفقة ذويهم، إلى مستشفيات متخصصة في أمراض وجراحات القلب في جمهورية الهند.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد أطلقت صندوق «نهر الحياة» عام 2023، بهدف توفير الرعاية الصحية للأطفال المصابين بأمراض مستعصية في عدد من الدول، خصوصاً الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية متخصصة.

ومنذ انطلاقه، أسهم الصندوق في منح العديد من الأطفال أملاً جديداً في الشفاء، وإنقاذ حياتهم، وتحسين مستقبلهم.

وأكد سعادة أحمد ساري المزروعي، أن صندوق «نهر الحياة» يعد من المبادرات الرائدة للهيئة في مجال رعاية الطفولة، ويعزز جهودها وبرامجها الصحية الهادفة إلى تحسين جودة حياة الأطفال وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقال إن الاهتمام بالأطفال وتلبية احتياجاتهم الصحية والإنسانية من الأولويات الأساسية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة المهمة، باعتبار الأطفال أساس مستقبل مجتمعاتهم ودولهم.

وأضاف أن الصندوق يسهم في تعزيز فرص حصول الأطفال على خدمات علاجية نوعية وفق أعلى المعايير الطبية، ويدعم مبادرات الهيئة وبرامجها الصحية، إلى جانب توسيع شراكاتها مع المؤسسات والمستشفيات المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يعزز نطاق المستفيدين من خدماته ويحقق أثراً صحياً وإنسانياً مستداماً.