«مجموعة تدوير» تطلق النسخة الثانية من مبادرة «مزارعنا مستدامة»

أبوظبي في 4 أغسطس / وام / أطلقت مجموعة تدوير النسخة الثانية من مبادرة «مزارعنا مستدامة»، في إطار التزامها بدعم الزراعة المستدامة، وتعزيز الممارسات السليمة لإدارة النفايات، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والمجتمعات الزراعية في إمارة أبوظبي.

وبناءً على ما تحقق خلال النسخة الأولى، توسّع المبادرة نطاق أنشطتها هذا العام لتشمل شريحة أوسع من أصحاب المزارع والعزب والعاملين فيها في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

وتُنفذ المبادرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة البيئة – أبوظبي، وشركة سلال، ومنصة تم، بما يعكس التزاماً مشتركاً لحماية البيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع الزراعي على مستوى الإمارة.

وتستمر المبادرة حتى سبتمبر 2026، من خلال برنامج متكامل يجمع بين الأنشطة الميدانية ومنصات تبادل المعرفة، بهدف تشجيع أصحاب المزارع والعزب والعاملين فيها على تبني ممارسات مسؤولة في إدارة النفايات.

وتشمل المبادرة زيارات ميدانية، جلسات توعوية، مواد تثقيفية متعددة اللغات ومحتوى رقمي، لتقديم إرشادات عملية حول إدارة النفايات الخضراء، النفايات كبيرة الحجم، الحيوانات النافقة والتعريف بخدمات الجمع والنقل والتخلص المعتمدة.

وتشهد النسخة الثانية إطلاق سلسلة حلقات بودكاست تقودها مجموعة تدوير بالتعاون مع الجهات المشاركة، وتستضيف مختصين في القطاع الزراعي وعدد من أصحاب المزارع، وممثلين عن الجهات المشاركة.

وتتناول الحلقات موضوعات تشمل الزراعة المستدامة، الإدارة المسؤولة للنفايات، الأمن الغذائي، المحافظة على الموارد الطبيعية والممارسات البيئية السليمة.

وتهدف السلسلة إلى توسيع نطاق المبادرة خارج إطار الأنشطة الميدانية، وتوفير منصة للحوار وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات المعنية والمجتمعات الزراعية، بما يدعم نشر الممارسات المستدامة وتعزيز الوعي بأهمية الإدارة السليمة للنفايات.

كما تشمل المبادرة تنظيم جلسات توعوية في المراكز الزراعية، وتنفيذ زيارات ميدانية مستهدفة إلى المزارع والعزب، لتقديم إرشادات عملية حول فرز النفايات، وإدارة النفايات الخضراء، والمحافظة على التربة والمياه، والعناية بالثروة الحيوانية، والصحة والسلامة البيئية، والاستخدام الصحيح لخدمات إدارة النفايات المعتمدة، وتتوفر المواد التوعوية بعدة لغات لضمان وصولها إلى مختلف فئات العاملين في القطاع الزراعي.

وقال عبدالواحد جمعة، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والتوعية في مجموعة تدوير إن الزراعة المستدامة تنطلق من ممارسات بيئية مسؤولة، فحماية الموارد الطبيعية لا تتحقق بالتوعية وحدها، بل تتطلب تواصلاً مستمراً، وشراكات فاعلة، ومعرفة عملية تمكّن أصحاب المزارع والعزب والعاملين فيها من تبنّي ممارسات مستدامة في أعمالهم اليومية.

وأضاف أن النسخة الثانية من مبادرة «مزارعنا مستدامة» تستند إلى الأسس التي أرستها النسخة الأولى، مع توسيع نطاق التفاعل المجتمعي وتعزيز قنوات التواصل، مشيرا إلى أنه من خلال الزيارات الميدانية، والمواد التوعوية متعددة اللغات، وسلسلة حلقات البودكاست التي ننفذها بالتعاون مع شركائنا، نوفر منصة متكاملة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، وتشجيع تبني ممارسات مسؤولة في إدارة النفايات، بما يدعم مستهدفات أبوظبي في مجالي الاستدامة والاقتصاد الدائري.

ويؤدي القطاع الزراعي دوراً محورياً في دعم الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومن هذا المنطلق، تشجع المبادرة على اتخاذ خطوات عملية للحد من الآثار البيئية للنفايات الزراعية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم استدامة الأنشطة الزراعية على المدى الطويل.

وتأتي النسخة الثانية من مبادرة «مزارعنا مستدامة» ضمن جهود مجموعة تدوير لدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري في إمارة أبوظبي، من خلال العمل المشترك مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والمجتمعات الزراعية.

كما تسهم المبادرة في تعزيز الإدارة المسؤولة للنفايات في المزارع والعزب، ودعم مستهدف مجموعة تدوير المتمثل في تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المكبات بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الموارد في القطاع الزراعي.