" خود" تتصدر أول أشواط "اللقايا" بأفضل توقيت في مهرجان العين للهجن

العين في 4 أغسطس / وام / تواصلت صباح اليوم فعاليات السباق التمهيدي الثاني ضمن مهرجان العين لسباقات الهجن 2026، على ميدان الروضة في منطقة العين، بإقامة منافسات سن اللقايا لمسافة 3 كلم، على مدار 15 شوطا.

وتصدرت "خود" لمبارك سالم بن سهيل خضرة العامري الشوط الأول، بأفضل توقيت، مسجلة 4:31:47 دقيقة، وحصد "مشموش" لهادف الحزمي بن قاصص العامري لقب الشوط الثاني ب 4:37:76 دقيقة.

وحققت "الرعبية"، لمحمود حمد بن محمد الدرعي لقب الشوط الثالث، مسجلة 4:39:23 دقيقة، وفاز "الشامي"، لمحمد حمدان حميد بن فنون الدرعي بالشوط الرابع، مسجلاً 4:33:61 دقيقة.

وتمكنت "الريف"، لمحمد أحمد بن سيف عبدالله البلوشي من الفوز بالشوط الخامس، محرزة 4:40:53 دقيقة، وتوّجت "الظبي"، لعبدالله سالم بن ثعلوب الكتبي، بلقب الشوط السادس مسجلة 4:39:54 دقيقة.

وذهب لقب الشوط السابع، إلى "مهم"، لسليم سالم بن علي الغيلاني، مسجلاً 4:40:41 دقيقة، وخطفت "سيافة"، لشطيط سالم بن راشد الكتبي، لقب الشوط الثامن مسجلة 4:39:75 دقيقة.

وحصدت "دولة"، لسيف عبدالله بن سيف الشافعي لقب الشوط التاسع بزمن قدره 4:43:86 دقيقة، وفازت "مهرة"، لراشد عبدالله بن مبارك الشامسي بالشوط العاشر، مسجلة 4:40:57 دقيقة.

وذهب لقب الشوط الحادي عشر، إلى "المسك"، لخميس مسلم بن سليم الزرعي بزمن قدره 4:42:02 دقيقة، وحصد "سيفين"، لمحمد حمد بالقرين العامري لقب الشوط الثاني عشر بـ 4:43:67 دقيقة.

وانتزع "الفايز"، لعوض علي بن عبدالله البلوشي لقب الشوط الثالث عشر مسجلاً 4:38:00 دقيقة، وفاز "كمال" لأحمد عبيد بن مبارك الكتبي بالشوط الرابع عشر، مسجلاً 4:35:73 دقيقة، بينما ذهب لقب الشوط الخامس عشر إلى "متعب"، لسلطان خليفة بن محمد الدرعي بزمن قدره 4:37:00 دقيقة.