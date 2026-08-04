عجمان في 4 أغسطس / وام/ حصل برنامج بكالوريوس العلوم في المحاسبة بجامعة عجمان على ختم اعتماد الجاهزية الأكاديمية للمستقبل من المحاسب الإداري العالمي المعتمد (CGMA)، وهو اعتماد دولي تمنحه جمعية المحاسبين المهنيين المعتمدين الدوليين .(AICPA & CIMA) .

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لعملية تقييم خارجية دقيقة، تؤكد قدرة البرنامج على إعداد جيل جديد من المحاسبين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للنجاح في بيئة مهنية تشهد تحولات متسارعة بفعل الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاستدامة، وصنع القرارات القائمة على البيانات.

يعكس الاعتماد توافق المنهج الدراسي في جامعة عجمان مع الكفاءات العالمية التي ترتكز عليها شهادة المحاسب الإداري العالمي المعتمد(CGMA)، من خلال دمج التقنيات الرقمية، وتحليلات البيانات، والتقارير المتكاملة، وممارسات الاستدامة في صميم التجربة التعليمية.

ويعزز هذا الإنجاز سجل البرنامج المتميز من الاعتمادات الدولية؛ إذ تحظى كلية إدارة الأعمال في جامعة عجمان باعتماد جمعية تطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB International)، لتكون ضمن نخبة كليات إدارة الأعمال عالميًا الحاصلة على هذا الاعتماد المرموق.

ويحمل برنامج بكالوريوس العلوم في المحاسبة اعتمادات مهنية من أبرز الهيئات العالمية، بما في ذلك جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) من المملكة المتحدة، وهيئة المحاسبين المهنيين المعتمدين الأستراليين (CPA Australia)،والمعهد المعتمد للمحاسبين الإداريين (CIMA).

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان: " يعكس حصول برنامج المحاسبة على اعتماد الجاهزية الأكاديمية للمستقبل من المحاسب الإداري العالمي المعتمد (CGMA)، التزام جامعة عجمان بتقديم تعليم يرتكز على المعايير العالمية، ويزود خريجيها بالمعرفة والمهارات والمرونة اللازمة للنجاح والتميز في بيئة أعمال متغيرة، بما يمكنهم من قيادة مسارات مهنية ناجحة والمساهمة في تطوير مستقبل المهنة".