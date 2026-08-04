بروكسل في 4 أغسطس/وام/ سجل النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال شهر يوليو الماضي أعلى وتيرة نمو له منذ أربع سنوات ونصف، مدفوعًا بزيادة قوية في الإنتاج، وفقًا للبيانات النهائية الصادرة عن S&P Global.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاع التصنيع إلى 51.9 نقطة مقارنة بـ 50.4 نقطة في يونيو في أفضل أداء منذ أبريل الماضي، رغم أنه جاء أقل قليلًا من التقديرات الأولية البالغة 52 نقطة.

وأوضح كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، كريس ويليامسون، أن هذا التحسن يمثل "ذروة موسمية للنمو"، محذرًا من احتمال تراجع الزخم مع اقتراب فصل الخريف.

ورغم ارتفاع الإنتاج، بقي نمو الطلبيات الجديدة محدودًا، ما يشير إلى أن المصانع تركز على تنفيذ الطلبات المتراكمة، في ظل استمرار تراجع المشتريات والمخزونات والعمالة.

وفي المقابل، تباطأت وتيرة ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياتها منذ عدة أشهر، بينما ارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى منذ فبراير الماضي.

وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، قادت ألمانيا التعافي بارتفاع مؤشرها الصناعي إلى 52.2 نقطة بدعم من الطلب الخارجي وعادت إسبانيا إلى النمو مسجلة 50.2 نقطة.

في المقابل، عاد القطاع الصناعي الفرنسي إلى الانكماش مع هبوط المؤشر إلى 49.8 نقطة، بينما تراجع أداء إيطاليا إلى 51.3 نقطة نتيجة ضعف الطلب واستمرار خفض الوظائف.