شرطة دبي تنظم فعالية "صيف الابتكار"

دبي في 4 أغسطس /وام/نظمت القيادة العامة لشرطة دبي فعالية “صيف الابتكار” والتي تسهم في تعزيز ثقافة الابتكار، وتحفيز الإبداع المؤسسي، واستشراف المستقبل، من خلال استعراض مشاريع ابتكارية، وورش تخصصية، وجلسات حوارية، بما يدعم منظومة العمل الشرطي والأمني ويرفع كفاءة الخدمات.

حضر افتتاح الفعالية سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي وسعادة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، وعدد من الضباط ومنتسبي شرطة دبي، إلى جانب طلبة الجامعات والكليات، وأصحاب المشاريع الابتكارية، ومنتسبي دبلوم الابتكار.

وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري أن الابتكار لم يعد خياراً تطويرياً، بل أصبح ركيزة استراتيجية تقود المؤسسات نحو التميز والاستدامة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تواصل ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء حكومة أكثر جاهزية ومرونة وقدرة على استشراف المستقبل.

وقال إن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، وإن تمكين الموظفين والمبتكرين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات ومشاريع واقعية يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتطوير الخدمات، وتعزيز جودة الحياة، مؤكداً أن الأفكار المبتكرة تمثل محركاً رئيسياً للتغيير الإيجابي داخل المؤسسة وخارجها.

من جانبه، أكد العميد عبدالله جاسم الزرعوني، مدير مركز المعرفة والابتكار والتطوير، أن الابتكار أصبح ثقافة مؤسسية متجذرة في شرطة دبي، وليس مجرد مبادرات أو مشاريع منفصلة، مشيراً إلى أن المركز يعمل على بناء منظومة متكاملة لدعم المبتكرين، وتطوير الأفكار منذ مراحلها الأولى، مروراً بعمليات التقييم والاحتضان، وصولاً إلى تنفيذ المشاريع التي تحقق قيمة مضافة للعمل الشرطي والأمني، بما يعزز ريادة شرطة دبي في تبني أفضل الممارسات العالمية في الابتكار.

وتضمنت الفعالية عرضاً مرئياً حول رؤية دبي المستقبلية، إلى جانب ورشة متخصصة في الأمن السيبراني قدمها فريق “حصن”، تناولت أبرز التحديات الأمنية في الفضاء الرقمي، وأهمية رفع الوعي السيبراني وتعزيز الممارسات الوقائية لحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر الإلكترونية.

واطلع المشاركون على مشاريع ابتكارية قدمها منتسبو شرطة دبي وطلبة الجامعات، استعرضت حلولاً عملية لتطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات ورفع الكفاءة المؤسسية.

فيما شهدت الفعالية جلسة حوارية استعرضت تجارب ورؤى في مجال الابتكار وتطوير بيئات العمل، إضافة إلى عرض عدد من المشاريع التي تحولت إلى تطبيقات عملية ذات أثر مؤسسي، وبرنامج الاقتراحات في تطبيق الموظف الذكي بوصفه أحد القنوات الداعمة لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.