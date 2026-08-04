ديي في 4 أغسطس / وام / أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن منصة "هب ريح" الذكية للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي طورتها سجلت نمواً في الاستخدام بنسبة 17% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأسهمت المنصة في تسريع إجراءات اعتماد تصاميم مشاريع مبادرة "شمس دبي" بشكل كبير من خلال خفض زمن التقييم ورفع نسبة مطابقة تصاميم الأنظمة المقدمة من الاستشاريين والمقاولين لمعايير جودة الطاقة إلى 100%، الأمر الذي انعكس على تحسين كفاءة وجودة التصاميم في مرحلة التقديم على الخدمة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة:"نستثمر أحدث التقنيات لتسريع أعمال المقاولين والاستشاريين وشركاء الهيئة الاستراتيجيين كافة، لدفع عجلة الحياد الكربوني وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة". وأضاف :" تسهم منصة "هب ريح" في تمكين الاستشاريين والمقاولين، ضمن مبادرة "شمس دبي"، من التحقق المسبق من جودة التصاميم وتسريع إجراءات الاعتماد وفق أعلى المعايير الفنية، في إطار حرصنا على تطوير حلول رقمية متقدمة تدعم التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وترسخ استدامة قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في دبي.. ويؤكد حصول المنصة على تصنيف 7 نجوم في "المسابقة العالمية لأفضل الممارسات" ريادة الهيئة في تطوير حلول رقمية مبتكرة تشكل نموذجاً يحتذى في رفع كفاءة مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى العالم".

وأوضح المهندس عبدالله الأغبري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه (بالإنابة) في الهيئة أن منصة "هب ريح" تمكن الاستشاريين والمقاولين من التحقق المسبق من مدى توافق تصاميمهم مع معايير جودة الطاقة الكهربائية، لا سيما فيما يتعلق بانبعاثات التوافقيات الكهربائية (Harmonics) والتي قد تحدث تأثيرات سلبية في أجهزة المتعاملين وتؤثر على جودة الطاقة.. ويسهم هذا التحقق المبكر في ضمان نظام كهربائي أكثر موثوقية وكفاءة واستدامة، وتعزيز أداء المعدات وإطالة عمرها التشغيلي، بما يحقق قيمة مضافة لكلٍ من هيئة كهرباء ومياه دبي ومتعامليها.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي قامت بربط منصة "هب ريح" بخدمة "الحصول على تصريح وتوصيل الطاقة الشمسية"، ما يتيح للاستشاريين والمقاولين استكمال تقييم الانبعاثات التوافقية ذاتياً وتقديم طلب اعتماد التصميم في خطوة واحدة، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة وتحسين تجربة المتعاملين.

وتوفر المنصة خيارات تصميم غير محدودة باستخدام أي مزيج يضم أي أصناف (models) من عواكس الطاقة الشمسية (Inverters) من بين نحو 180 صنفا معتمدا من قبل الهيئة، مما يتيح تصميم حلول مخصصة تلبي متطلبات مختلف المشاريع.