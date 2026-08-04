أبوظبي في 4 أغسطس/وام/أعلنت رابطة المحترفين القوائم المختصرة لحفل جوائز الأفضل خلال الموسم الماضي 2025-2026 ، والمقررة إقامته يوم 10 أغسطس الجاري بأبوظبي، والذي سيتم خلاله الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات.

تتضمن القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب ثلاثي فريق العين؛ ماتياس بلاسيوس، كودجو لابا، وسفيان رحيمي، أما جائزة القائد لأفضل مدرب، فيتنافس عليها باولو سوزا (شباب الأهلي)، فلادمير إيفيتش (العين)، وجوران توفيجدزيتش (عجمان).

ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من خالد عيسى (العين)، زايد أحمد (الوحدة)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي).

فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عامًا، كل من ثنائي العين؛ عبد الكريم تراوري والحسين رحيمي، وعبدالله توري (النصر).

وجاءت القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، لتضم نيكولاس خيمينيز (الوصل)، رامي ربيعة (العين)، وسفيان رحيمي (العين).

ويتنافس على جائزة أجمل هدف كل من الحسين رحيمي (العين)، إليخاندرو روميرو (العين)، وسيرجيو بيريرا (الوصل).

وعن فئة المعايير، ضمت القائمة المختصرة لجائزة تراخيص الأندية والاحتراف كلا من الوصل والنصر والعين، فيما يتنافس على جائزة الحضور الجماهيري كل من بني ياس والعين والظفرة.

ويشهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز فئة الإحصائيات، التي تشمل جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، والتي حسمها كودجو لابا مهاجم العين (25 هدفًا)، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي توج بها عبدالله توري لاعب النصر (4 أهداف) ، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً، والتي فاز بها علي المعمري لاعب نادي الجزيرة (17 هدفًا)، إلى جانب الإعلان عن فريق الأحلام الذي يضم أفضل 11 لاعباً في الموسم.