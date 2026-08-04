دبي في 4 أغسطس / وام/ وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مذكرة تفاهم مع شركة أمانة لمقاولات المباني الحديدية /ذ.م.م./ بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير آليات العمل ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بكفاءة وجودة عالية.

تأتي المذكرة التي وقعتها نورة الرميثي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان بالمؤسسة وطارق عالونة المدير العام للشركة

في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص والشركات المتخصصة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة بما يدعم توجهاتها في تطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة المشاريع والخدمات المقدمة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين والاستفادة من الخبرات الفنية والتخصصية وتطوير فرص التعاون في المشاريع والمبادرات المستقبلية بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق قيمة مضافة للمنظومة الإسكانية.