الشارقة في 4 أغسطس/وام/ بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة مع جمهورية الدومينيكان بما يدعم بناء شراكات نوعية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة ، سعادة "رينسو أنتونيو هيريرا فرانكو" سفير جمهورية الدومينيكان لدى الدولة بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة.

ناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تحفيز قطاعات الأعمال على بناء شراكات استثمارية وتجارية جديدة في مختلف المجالات، وأهمية تنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.

وأكد العويس حرص غرفة الشارقة على توسيع شبكة شراكاتها الدولية والانفتاح على الأسواق الواعدة، مشيراً إلى أن جمهورية الدومينيكان تمثل بوابة استراتيجية نحو أسواق أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، الأمر الذي يمنح التعاون معها أهمية خاصة لمجتمع الأعمال في الشارقة.

وأوضح أن الإمارة تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة ومزايا تنافسية مدعومة ببنية تحتية متطورة ومنظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي توفرها الغرفة، بما يعزز مكانة الشارقة منصة مثالية للشركات والمستثمرين الراغبين في التوسع في أسواق المنطقة والعالم.

من جانبه، أعرب سعادة رينسو هيريرا فرانكو عن اهتمام بلاده بتطوير أطر التعاون مع غرفة الشارقة وتعزيز الروابط مع مجتمع الأعمال في الإمارة، مشيداً بالنهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الشارقة، وأكد أهمية العمل المشترك لدعم التبادل التجاري وتسهيل تبادل الوفود الاستثمارية بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أكدت غرفة الشارقة التزامها بمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع جمهورية الهند، والبناء على النجاحات المشتركة التي تحققت في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند، بما يدعم نمو الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة عبدالله سلطان العويس، سعادة ساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، بمناسبة انتهاء فترة عمله، بحضور عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، ولالو سامويل، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي، وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد العويس أهمية مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والهند، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الهندي، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً للأعمال والاستثمار.

وأشاد بالجهود التي بذلها القنصل الهندي خلال فترة عمله، والتي أسهمت في دفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشارقة والهند نحو آفاق أكثر اتساعاً، وفتحت مسارات اقتصادية وشراكات نوعية في قطاعات متعددة، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للشركات والمستثمرين الهنود بما يرسخ مكانة الشارقة بيئة حاضنة ومثالية للاستثمارات.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يدعم تحقيق هدف الوصول بحجم التجارة الثنائية بين دولة الإمارات والهند إلى 100 مليار دولار، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والنمو الذي تشهده العلاقات التجارية، ولفت إلى نمو صادرات دولة الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 75.2%، باعتبارها الوجهة التصديرية الأولى للمنتجات الإماراتية عالمياً.

من جانبه، أعرب سعادة ساتيش كومار سيفان عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه غرفة الشارقة للمستثمرين والجالية الهندية في الإمارة، مشيداً بدورها المحوري في توفير بيئة أعمال محفزة، ودعم المستثمرين، وبناء قنوات تواصل اقتصادي عززت أواصر الشراكة المتينة بين البلدين الصديقين.

وقدم سعادة عبدالله سلطان العويس درعاً تذكارية لسعادة القنصل العام الهندي تقديراً لإسهاماته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشارقة وجمهورية الهند خلال فترة عمله الدبلوماسي، معرباً عن اعتزاز الغرفة بما تحقق من منجزات مشتركة خلال هذه المرحلة، وتمنى له التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية ومهامه المقبلة.