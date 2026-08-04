الشارقة في 4 أغسطس/وام/ تواصل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» تطوير وجهاتها العامة والترفيهية بما يعزز جودة الحياة ويدعم تبني أنماط حياة صحية ونشطة، من خلال توفير مساحات مفتوحة وواجهات مائية وحدائق ومرافق رياضية تشجع السكان والزوار على الحركة والتفاعل مع الطبيعة ضمن روتينهم اليومي.

تجسد وجهات «شروق» رؤية متكاملة لدور الأماكن العامة في دعم صحة المجتمع ولم تعد الوجهات تقتصر على كونها مقاصد للزيارة والترفيه، بل أصبحت جزءاً من منظومة حضرية تشجع على المشي وركوب الدراجات وممارسة الأنشطة الرياضية والاستمتاع بالمساحات الخارجية.

تنسجم هذه الرؤية مع توجهات عالمية متزايدة في تطوير المدن، تقوم على دمج الحركة والنشاط البدني ضمن تصميم الأماكن العامة، من خلال توفير مسارات المشي والدراجات، والمرافق الرياضية، والمساحات التي تعزز التواصل المجتمعي وقضاء الوقت في الطبيعة.

ومع إطلاق «شروق» حملتها الصيفية، تسلط الهيئة الضوء على ما توفره وجهاتها من خيارات تساعد أفراد المجتمع على الحفاظ على نشاطهم والاستفادة من المساحات الخارجية، بما يجعل تبني العادات الصحية أكثر سهولة وارتباطاً بالحياة اليومية.

وفي شاطئ الحيرة، يمتد المسار على طول 3.5 كيلومتربما يتيح للزوار إتمام مسار الجري الكامل خلال نحو 30 دقيقة، ضمن بيئة تضم مسارات للدراجات، ومرافق رياضية، ومساحات للياقة البدنية المفتوحة، ما يشجع على ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة.

أما شاطئ خورفكان، فيوفر تجربة رياضية وسياحية على امتداد الساحل الشرقي للإمارة، من خلال مسارين للجري بطول 3.5 كيلومتر أحدهما بمحاذاة الشاطئ والآخر باتجاه المرسى ويمكن قطع المسار الكامل خلال نحو 25 دقيقة، فيما يستغرق مسار الدراجات البالغ طوله 1,077 متراً نحو 4.5 دقيقة.

وتوفر واجهة المجاز المائية مسارات مناسبة للجري والمشي تمتد لمسافة 800 متر حول بحيرة خالد، إلى جانب ممشى يتيح للزوار الاستمتاع بالأجواء الخارجية والمناظر الطبيعية، فيما تقدم جزيرة النور تجربة تجمع بين الطبيعة والهدوء من خلال حدائقها وممراتها المظللة وإطلالاتها المائية.

وفي منتزه كشيشة بالرحمانية، تجمع المرافق بين الأنشطة الرياضية والترفيهية المجتمعية، من خلال ملاعب كرة القدم والسلة والطائرة والبادل، ومسارات الجري وركوب الدراجات، ومناطق اللياقة البدنية، إلى جانب المرافق المناسبة للعائلات.

ويوفر منتزه شغرافة للسيدات مساحة مخصصة للمرأة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية ضمن بيئة متكاملة، فيما تواصل جزيرة العلم دعم نمط الحياة النشط من خلال مسار الجري الممتد لمسافة 618 متراً، ومرافق كرة القدم والبادل وكرة السلة والتزلج بمحاذاة الواجهة المائية.

وقال علي سالم المطوع، مدير القطاع الأول للعمليات في «شروق»:"ننظر إلى الوجهات باعتبارها جزءاً من البنية اليومية للمجتمع، وليست مجرد أماكن للزيارة.. فعندما يكون المكان مصمماً بطريقة تسهّل الحركة، وتقرب الناس من الطبيعة، وتوفر مساحات للقاء والتفاعل، فإنه يصبح قادراً على الإسهام بصورة حقيقية في جودة حياتهم".

وأضاف:"مسؤوليتنا لا تقتصر على تطوير وجهات تقدم تجارب مميزة للزوار، بل تمتد إلى التفكير في الأثر الذي تتركه هذه الوجهات على حياة الناس على المدى الطويل.. ونؤمن بأن التصميم الجيد هو الذي يجعل الخيارات الأكثر صحة وراحة جزءاً سهلاً وطبيعياً من الحياة اليومية، وهذا ما نحرص على ترسيخه في مختلف وجهات (شروق)".

وتواصل «شروق» من خلال مشاريعها الاستثمار في تطوير البنية التحتية العامة التي تدعم صحة المجتمع، وتوفر في الوقت ذاته تجارب متنوعة للسكان والزوار، عبر الواجهات المائية والشواطئ والحدائق والوجهات الخارجية التي تشجع على الحركة والتفاعل.

وتؤكد تجارب وجهات «شروق» أن جودة الحياة تبدأ من تصميم أماكن تجعل الخيارات الصحية أكثر سهولة، وتمنح أفراد المجتمع فرصاً يومية للحركة والاستمتاع بالطبيعة والتواصل الاجتماعي.