مجلس القيادة العليا بشرطة الشارقة يستعرض منظومة الابتكار وجودة الخدمات

الشارقة في 4 أغسطس/وام/ ترأس سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، الاجتماع الثامن لمجلس القيادة العليا، بحضور أعضائه.

جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأداء المؤسسي، ومناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التميز المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل.

وأكد سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر أن المحافظة على الريادة المؤسسية تتطلب مواصلة العمل وفق منهجية قائمة على التقييم المستمر، واستثمار فرص التحسين، وتطوير منظومات العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وترسيخ ثقافة الابتكار لتحقيق الاستدامة والتميز.

واستعرض المجلس تقرير تحليل فرص التحسين الناتجة عن نتائج جائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها السابعة، والذي يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والاستفادة من مخرجات التقييم في تطوير الإجراءات ورفع مستويات الجاهزية.

وتناول الاجتماع منظومة رعاية المبتكرين، باعتبارها إطاراً مؤسسياً موحداً لتنظيم إجراءات رعاية المبتكرين وتمكينهم، ودعم أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ابتكارية ذات أثر تسهم في تطوير منظومة العمل، وتعزيز ثقافة الابتكار، ودعم مستهدفات القيادة في تحقيق الريادة والتميز المؤسسي.