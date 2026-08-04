"مِراس" ترسي عقد أعمال التجهيزات الأساسية لمشروع «نوريل» بـ «مدينة جميرا ليفنج»

دبي في 4 أغسطس / وام / أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقد تنفيذ أعمال التجهيزات الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع «نوريل» السكني ضمن مجمع «مدينة جميرا ليفنج»، على شركة «إنترناشيونال فاونديشن جروب ذ.م.م».

يشمل العقد تجهيز الموقع وتهيئته، إلى جانب تصميم وتنفيذ أعمال التدعيم والأساسات، بما يمهد للانتقال إلى المرحلة التالية من الأعمال الإنشائية في المشروع.

يقع المشروع بالقرب من شاطئ جميرا، ويرتبط بعدد من الوجهات السياحية والتجارية والترفيهية في دبي، ويأتي تطويره ضمن برنامج «مِراس» للمشاريع السكنية في مجمع «مدينة جميرا ليفنج».

يعد «نوريل» أحدث المشاريع السكنية التي تطورها «مِراس» ضمن المجمع، في إطار خططها لتوسيع محفظتها من المجتمعات السكنية المتكاملة في دبي