"إمباور" ترفع قدرتها التعاقدية إلى أكثر من مليوني طن تبريد

دبي في 4 أغسطس / وام / واصلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” ترسيخ مكانتها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بعد أن رفعت قدرتها التعاقدية من نحو 5,400 طن تبريد عند انطلاق عملياتها عام 2004 إلى أكثر من مليوني طن تبريد حالياً، في إنجاز يعكس نموها المتواصل ودورها في دعم البنية التحتية المستدامة ومواكبة التوسع العمراني في إمارة دبي.

وأكدت المؤسسة أن هذا النمو يأتي امتداداً لنهج “دبي الأفعال”، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والقائم على تحويل الرؤى والخطط إلى إنجازات عملية تدعم التنمية المستدامة وتعزز تنافسية دبي عالمياً.

وأوضحت “إمباور” أنها تواصل خلال مسيرتها الاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير والتحول الرقمي، وتطبيق حلول تشغيل ذكية أسهمت في رفع كفاءة الطاقة، وتعزيز موثوقية خدمات تبريد المناطق، بما يدعم النمو المتسارع في مختلف القطاعات السكنية والتجارية والفندقية والسياحية والتعليمية والصحية في الإمارة.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ "إمباور": “تمثل مبادرة «دبي الأفعال» تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" القائمة على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس، وترسيخ ثقافة الإنجاز والعمل المستمر لتحقيق نتائج تصنع فرقاً حقيقياً.. ومن هذا المنطلق، فإن قصة نجاح «إمباور» تعكس الطموح الإماراتي والرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي آمنت بأهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة”.

وأضاف أنه منذ انطلاقتنا عام 2004 بمحطتين فقط، عملنا على تطوير منظومة متكاملة لخدمات تبريد المناطق، مستندين إلى دعم الدولة ورؤيتها الطموحة، حتى أصبحت «إمباور» اليوم نموذجاً عالمياً في هذا القطاع.. وكان الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار محوراً أساسياً في مسيرة نمو المؤسسة وساعدتنا الحلول الذكية على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق مستويات متقدمة من الاستدامة ومواكبة احتياجات مدينة عالمية مثل دبي.

ووصف افتتاح المقر الرئيسي المستقل للمؤسسة بأنه مرحلة جديدة في مسيرة «إمباور»، فهو ليس مجرد مبنى، بل رمز لتطور المؤسسة ونموها وترسيخ مكانتها كأحد أبرز مزودي خدمات تبريد المناطق عالمياً.

وقال : " سنواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تدعم توجهات دولة الإمارات نحو مدن أكثر ذكاءً واقتصاد أكثر استدامة، وتعزز مكانة دبي عاصمة عالمية للإنجاز والابتكار”.

وأكدت المؤسسة مواصلة تطوير حلول تبريد مناطق مبتكرة ومستدامة تسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جودة الحياة، بما يدعم مستهدفات دبي في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للبنية التحتية الذكية والتنمية المستدامة