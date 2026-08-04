برنامج "مبادلة للتميز" يجدد دعمه للمتسابقة علياء عبدالسلام بمونديال الفورمولا 4

أبوظبي في 4 أغسطس/ وام/أعلن برنامج مبادلة للتميز، مواصلة دعمه للمتسابقة علياء عبدالسلام فيروز، في سباقات الزوارق السريعة، ضمن مبادراته لدعم وتطوير المواهب الوطنية، وتمكينها من الوصول إلى أعلى المستويات التنافسية عالمياً.

يوفر البرنامج الدعم الفني واللوجستي عبر برامج الإعداد البدني والتقني، والمعسكرات التدريبية في النرويج، إضافة إلى مشاركتها في منافسات كأس العالم لزوارق الفورمولا 4، لعام 2026، المقررة في إيطاليا خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري، وجائزة النرويج الكبرى في مدينة درامن من 21 إلى 23 أغسطس.

ويركز البرنامج على تطوير الأداء عبر تحليل البيانات الرياضية، وتحسين الجوانب التكتيكية، وبناء القدرة على المنافسة تحت الضغط، بما ينعكس على رفع مستوى الأداء الفني والاستعداد للمنافسات العالمية.

وقالت المتسابقة علياء عبدالسلام، إن مبادلة كانت جزءاً أساسياً من رحلتها منذ البداية، معربة عن تقديرها لبرنامج مبادلة للتميز على دوره الكبير في دعم الكوادر الوطنية وتمكين الفتيات الإماراتيات في المجال الرياضي، من خلال توفير الإمكانات والتجهيزات التي أسهمت بشكل مباشر في تطوير مستواها الفني، ورفع جاهزيتها للمنافسة العالمية.