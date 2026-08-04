أبوظبي في 4 أغسطس/ وام/ أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية على صعيد تطوير رياضة الجوجيتسو، واستضافة الفعاليات الدولية، بمشاركة أبطال العالم.

وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات/وام/ على هامش حضوره منافسات بطولة العالم للجوجيتسو 2026 اليوم في "مبادلة أرينا"، إن النسخة الحالية في العاصمة أبوظبي تشهد مشاركة كبيرة من دول العالم، وتستقطب الجمهور من مختلف الدول، في أجواء مميزة ترسخ إمكانات دولة الإمارات في استضافة الحدث.

وأشار إلى أن الرسالة المهمة خلال هذه البطولة أن دولة الإمارات مستمرة في تحقيق أهدافها ومستهدفاتها ورؤيتها، بهذا الحضور الدولي الكبير، وروح الفريق الواحد لممثلي الدولة في المنافسة على المراكز الأولى، والروح الرياضية بعيدا عن حسابات الخسارة، لأن الفوز سيأتي بكل تأكيد، بالقدرة والمهارة التي يتم تطويرها للمستقبل.

وأثنى معاليه على جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في تنظيم البطولة، وترسيخ صورة دولة الإمارات المميزة والمشرفة على صعيد استضافة مثل هذه الفعاليات المهمة وسط حضور عالمي كبير.