الفجيرة في 4 أغسطس/ وام / أعلنت دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، عن تعاون مع مركز الفجيرة للإحصاء، لتطوير إطار متكامل وموحد للسجل الصناعي في الإمارة، بما يدعم بناء منظومة بيانات صناعية حديثة تسهم في تعزيز كفاءة التخطيط وصناعة القرار.

وبحثت الجهتان في اجتماع تنسيقي آليات التكامل الإحصائي والميداني بينهما، بهدف إنشاء قاعدة بيانات صناعية دقيقة ومحدثة تعكس واقع القطاع الصناعي ومؤشرات نموه، بما يوفر معلومات موثوقة تدعم متخذي القرار، وتخدم المستثمرين، وتسهم في إعداد الدراسات والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة الفجيرة.

وأكد الاجتماع أهمية توحيد الجهود وتبادل البيانات وفق أفضل الممارسات الإحصائية، بما يعزز جودة السجل الصناعي ويرفع كفاءة المؤشرات الاقتصادية، ويواكب مستهدفات حكومة الفجيرة في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، باعتباره أحد الركائز الرئيسة للنمو الاقتصادي في الإمارة.