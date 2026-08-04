زايد بن حمد يشهد جانباً من منافسات بطولة العالم للجوجيتسو ويشارك في تتويج الفائزين

أبوظبي في 4 أغسطس/ وام / شهد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، جانباً من منافسات بطولة العالم للجوجيتسو 2026، التي تستضيفها أبوظبي في "مبادلة أرينا"، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الجوجيتسو من مختلف دول العالم.

وتابع معاليه عدداً من نزالات فئة تحت 18 عاماً، التي شهدت مستويات تنافسية متميزة بين نخبة من المواهب الصاعدة من مختلف دول العالم، في أجواء تعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها البطولة على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.

وشارك معاليه في مراسم تتويج الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى في عدد من الأوزان، وهنأهم على أدائهم المتميز والنتائج التي حققوها، ومتمنياً لهم التوفيق ومواصلة مسيرة النجاح والتميز في الاستحقاقات المقبلة.

وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان أن استضافة أبوظبي للبطولة تُجسِّد ما توليه الإمارة من اهتمام متواصل بدعم القطاع الرياضي، وما تتمتع به من خبرات تنظيمية وبنية تحتية متطورة تسهم في استقطاب أبرز البطولات والفعاليات الدولية، وتطوير المواهب الرياضية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: يعكس حضور معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان ما تحظى به الرياضة والرياضيون من دعم واهتمام في الإمارات، ويمنح اللاعبين دافعاً إضافياً لمواصلة تطوير مستوياتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات كما تمثل مشاركة معاليه في تتويج الفائزين والفائزات لحظة مميزة للمشاركين، وتقديراً لما قدموه من أداء وجهود خلال المنافسات.

وتواصل أبوظبي استضافة منافسات النسخة الثامنة عشرة من البطولة حتى 9 أغسطس الحالي، حيث يتنافس أكثر من 1500 لاعب ولاعبة ضمن فئات تحت 16 عاماً وتحت 18 عاماً وتحت 21 عاماً والكبار، في الحدث الذي يستضيفه اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة وينظمه الاتحاد الدولي للجوجيتسو.