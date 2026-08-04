أبوظبي في 4 أغسطس/ وام / استقبلت فعاليات مهرجان الوثبة للرطب بدورته الأولى أمس 300 كيلوغرام من الرطب في يومه الأول ضمن مسابقة "خرايف البيت"، قدمها 50 مشاركاً في 100 مخرافة.

فيما استقبلت مسابقتا المانجو المحلي والمنوع 140 كيلوغراماً من المانجو، قدمها 28 مشاركاً في 28 مخرافة، بواقع 55 كيلوغراماً من 11 مشاركاً في المانجو المحلي، و85 كيلوغراماً من 17 مشاركاً في المانجو المنوع.

وبلغ إجمالي مشاركات اليوم الأول 78 مشاركاً، قدموا 440 كيلوغراماً من الرطب والمانجو ضمن 128 مخرافة.

فيما استقبل المهرجان اليوم مشاركات مسابقات الخلاص للشوط المفتوح، وخلاص مزارع منطقة أبوظبي، و"نخبة أبوظبي للرطب"، والتين الأحمر والأصفر، على أن تُعلن نتائجها مساء غد الأربعاء.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت أمس الفائزين في مسابقة "أكبر عذج"، التي خصصت لها 15 جائزة بقيمة إجمالية تبلغ 234 ألف درهم، منها 50 ألف درهم للفائز بالمركز الأول، و40 ألفاً للثاني، و30 ألفاً للثالث.

وتوّج سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المسابقة، التي أسفرت نتائجها عن فوز موزة محمد عفصان المزروعي بالمركز الأول بعذج بلغ وزنه 86.600 كيلوغرام، فيما حل عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي في المركز الثاني بوزن 83.500 كيلوغرام، وجاء صلهام حرموص سعيد المزروعي في المركز الثالث بوزن 82.300 كيلوغرام.

ويواصل مهرجان الوثبة للرطب، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث فعالياته حتى 9 أغسطس الحالي ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويستقبل زواره يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.

ويقدم المهرجان برنامجاً يشمل مسابقات الرطب والفواكه، وسوق الرطب، إلى جانب أنشطة مخيم "مقيظنا" في سنع المجالس والقهوة الإماراتية، والحرف التقليدية، والمطبخ الإماراتي، والفنون الأدائية، والألعاب الشعبية، والتجارب الرقمية التراثية، بما يسهم في التعريف بالتراث الإماراتي ونقل معارفه ومهاراته إلى الأجيال الجديدة.