وفد مونديال الجوجيتسو يطلع على تجربة هيئة زايد في تمكين أصحاب الهمم

أبوظبي في 4 أغسطس/ وام / اطلع وفد بطولة العالم للجوجيتسو 2026 خلال زيارة لمركز الابتكار التابع لهيئة زايد لأصحاب الهمم، على تجربة الهيئة الرائدة وجهودها في رعاية أصحاب الهمم وتأهيلهم وتمكينهم.

وشكلت الزيارة فرصة للاطلاع على منظومة الخدمات والبرامج المتخصصة التي تقدمها الهيئة لتمكين أصحاب الهمم، والتعرف إلى أحدث مبادراتها ومشاريعها الابتكارية في مجالات التأهيل والتعليم والرعاية، ودورها في بناء بيئة أكثر شمولاً واستدامة، بما يعزز جودة حياة أصحاب الهمم ويكرس مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وخاض الوفد تجربة تفاعلية داخل ورش الإنتاج، واطلع على أعمال أصحاب الهمم في ورش الخياطة والطباعة ثلاثية الأبعاد ومصنع الشوكولاتة، واستمع إلى قصص نجاح جسدت قدراتهم ومهاراتهم وإبداعاتهم.

وأشاد بالنموذج المتقدم الذي تقدمه دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم وترسيخ الدمج وتكافؤ الفرص، وما توفره من بيئة داعمة تتيح لهم إبراز إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم في مختلف المجالات، كما تم تقديم هدايا تذكارية للوفد الزائر من إنتاج أصحاب الهمم، عكست إبداعاتهم وتميزهم في مختلف الورش الإنتاجية.

ضم الوفد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وبانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسعادة محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة وعددا من أعضاء الاتحاد ورؤساء البعثات المشاركة في البطولة، ومجموعة من لاعبي المنتخب الوطني للجوجيتسو، ورافق الوفد خلال الزيارة سعادة عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة.