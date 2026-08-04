أبوظبي في 4 أغسطس/ وام / ارتفعت إيرادات مجموعة أغذية، 7.4% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي لتبلغ 2.6 مليار درهم، مدعومةً بمبيعات استثنائية ضمن برنامج الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

وارتفعت أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 35.8% إلى 310.5 مليون درهم، مع توسع هامش الأرباح بمقدار 250 نقطة أساس ليبلغ 11.9%، فيما ارتفع صافي الربح إلى 121.4 مليون درهم، بنمو بلغت نسبته نحو 147.4% م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 11.792 فلساً للسهم الواحد عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، بزيادة قدرها 14.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما على مستوى الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 11.9% على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 172.5% لتصل إلى 117.2 مليون درهم، مع توسع هامش الأرباح بمقدار 542 نقطة أساس ليبلغ 9.2% بينما بلغ صافي الربح 24.5 مليون درهم.

وأكدت المجموعة أن إستراتيجية التحول متعددة السنوات واصلت تحقيق نتائج ملموسة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث مضت "أغذية" قدماً في إعادة هيكلة محفظة أعمالها، مع نجاحها في التعامل مع التحديات الخارجية وارتفاع التكاليف.

وسجلت التدفقات النقدية الحرة تحولاً قوياً إلى مستويات إيجابية بلغت 521.4 مليون درهم، مقارنةً بتدفقات نقدية سالبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما نجحت المجموعة في خفض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.8 مرة مقارنة بـ 2.9 مرة في ديسمبر 2025.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أغذية"، إن رفع توزيعات الأرباح المرحلية للربع الثاني على التوالي يعكس النهج المنضبط الذي تُدار به مجموعة "أغذية"، ويؤكد ثقة مجلس الإدارة بقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، وعلى الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية، تواصل المجموعة تحقيق تدفقات نقدية قوية تمكّنها من مكافأة مساهميها، وفي الوقت ذاته تعزز قدرتها على تمويل خطط نموها، وهو التوازن الذي نحرص على المحافظة عليه.

وقال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أغذية"، إن إستراتيجيتنا التحولية التي أطلقناها قبل عام، تواصل تحقيق نتائج ملموسة، حيث أسهم نمو الأرباح، واتساع الهوامش، وتحسن التدفقات النقدية في تعزيز متانة ميزانيتنا العمومية.

وقال جرن نيجس، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في مجموعة أغذية، إن المركز المالي لمجموعة "أغذية" شهد تحسناً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، وإلى جانب النمو القوي في الأرباح، نجحنا في تحقيق تدفقات نقدية حرة بقيمة 521 مليون درهم، مع خفض نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من 2.9 مرة إلى 1.8 مرة، ويعكس هذا الأداء، الذي يجمع بين نمو الأرباح، وتعزيز توليد التدفقات النقدية، وخفض المديونية، النهج المالي المنضبط الذي نرسخه في مختلف أعمال المجموعة.