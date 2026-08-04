دبي في 4 أغسطس/ وام / حسم 4 لاعبين مقاعدهم في التشكيلة النهائية لمنتخب الإمارات للسنوكر استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا لألعاب البليارد، وذلك عقب ختام البطولة التصنيفية التي نظمها اتحاد الإمارات لألعاب البلياردو لاختيار عناصر المنتخب.

وأسفرت البطولة، التي أقيمت على مرحلتين، عن تأهل خالد الكمالي، وعبد الرحمن الشامسي، ومحمد الجوكر، بعد احتلالهم المراكز الثلاثة الأولى، لينضموا إلى محمد شهاب الذي كان قد ضمن تأهله مسبقاً، لتكتمل قائمة المنتخب المكونة من أربعة لاعبين.

وقال محمد عبدالله، مشرف منتخب الإمارات للسنوكر، إن اتحاد الإمارات تلقى خلال منافسات البطولة التصنيفية إخطاراً من اتحاد غرب آسيا يفيد بتأجيل بطولة غرب آسيا، التي كان من المقرر إقامتها في مملكة البحرين أواخر أغسطس الحالي، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وأضاف أن الاتحاد واصل إقامة البطولة التصنيفية بهدف استكمال اختيار تشكيلة المنتخب وضمان جاهزية اللاعبين للمشاركة في البطولة فور تحديد موعدها الجديد، أو في أي استحقاقات خارجية مقبلة.