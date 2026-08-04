الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية تعاون بقيمة 354.6 مليون دولار

عمان في 4 أغسطس/ وام / وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، اتفاقية الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد على مدى أربع سنوات.

وتعد اتفاقية الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون الثنائي الأولى من نوعها مع الإدارة الأمريكية الحالية، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة للولايات المتحدة في مجال المساعدات الخارجية، وتبلغ القيمة الإجمالية لها 354.6 مليون دولار أمريكي، وستسهم في دعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ عدد من الأولويات الوطنية الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن الاتفاقية تركز على دعم الأولويات الوطنية الأردنية من خلال تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل، ودعم المرونة الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على الذات، عبر تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات حيوية تشمل المياه والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم، والسياحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية.

-خلا-.