أسعار النفط تنخفض 4% إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بنيويورك

نيويورك في 4 أغسطس/ وام / شهدت أسعار النفط تراجعا بنحو أربعة بالمئة اليوم إلى أدنى مستوياتها ‌في ثلاثة أسابيع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق 3.11 ‌دولار بما يعادل 3.71 بالمئة إلى 80.66 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 86.33 دولار.

وانخفض ‌خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.58 دولار أو 4.46 بالمئة إلى 76.76 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى خلال الجلسة عند 82.33 دولار.

وهبط العقدان إلى أدنى مستوياتهما منذ 13 يوليو.

وكان الخامان القياسيان ارتفعا بأكثر من اثنين بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

-خلا-.