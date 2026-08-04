أبوظبي في 4 أغسطس/ وام / تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة سورين ياكوبسن، سفيرًا لمملكة الدنمارك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمنّى سعادته للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع مملكة الدنمارك، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أشاد سعادة السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، معربًا عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.