الدوحة في 4 أغسطس/ وام / استعرض صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر هاتفيا اليوم مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب آخر التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وتقريب وجهات النظر بينهما، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء المستجدات الإقليمية والدولية، بما يخدم مصالح البلدين.

وأكد أمير قطر خلال الاتصال الذي تلقاه من الرئيس ترامب أهمية مواصلة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية لمعالجة القضايا الخلافية وضرورة التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم الأمريكية - الإيرانية ودعم المبادرات الدولية الهادفة إلى احتواء التوترات بما يسهم في ترسيخ السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

-خلا-.