سيؤول في 5 أغسطس /وام/ ارتفعت احتياطيات جمهورية كوريا من النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي في يوليو، بفضل إصدار سندات تثبيت سعر الصرف.

وأعلن البنك المركزي الكوري اليوم أن احتياطيات العملات الأجنبية بلغت 427.95 مليار دولار أمريكي بنهاية يوليو، بزيادة قدرها 590 مليون دولار عن الشهر السابق، وفقا لبيانات صادرة عن بنك كوريا. وجاء هذا الرقم في أعقاب زيادة قدرها 370 مليون دولار على أساس شهري في يونيو.

وعزا البنك المركزي الزيادة الشهرية إلى إصدار سندات تثبيت سعر الصرف وارتفاع القيمة المقومة بالدولار الأمريكي للودائع بالعملات الأجنبية في ظل تدابير استقرار السوق.

وارتفعت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 860 مليون دولار لتصل إلى 23.13 مليار دولار، في حين ارتفعت حقوق السحب الخاصة بمقدار 60 مليون دولار لتصل إلى 15.7 مليار دولار. وظلت احتياطيات السبائك الذهبية دون تغيير عند 4.79 مليار دولار.

-خلا-