المكسيك تفكك 4 مصاف نفطية غير قانونية

مكسيكو سيتي في 5 أغسطس /وام/ فككت السلطات المكسيكية 4 مصاف نفطية غير قانونية وصادت نحو مليون لتر (6300 برميل) من مشتقات النفط. وتقع المنشآت غير القانونية في الولايات الوسطى سان لويس بوتوسي وهيدالغو وموريلوس.

و على مدى سنوات، انخرطت عصابات الجريمة المنظمة في المكسيك في تهريب الوقود وسرقة المحروقات عبر سحب لهيدروكربونات من خطوط الأنابيب والمنشآت التابعة لشركة النفط " بيميكس" شبه الحكومية.

وبحسب الأرقام الرسمية، كلفت عمليات تهريب الوقود شركة "بيميكس" حوالي 530 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

-خلا-