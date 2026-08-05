بكين في 5 أغسطس /وام/ يجري بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم ، عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 500 مليار يوان (حوالي 73.6 مليار دولار أمريكي) بهدف الحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي.

و بحسب و كالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" ستنفذ العملية بكمية ثابتة من خلال عطاءات على أسعار الفائدة، على أن تحدد العطاءات الفائزة عند مستويات سعرية متعددة، وستكون فترة الاستحقاق ثلاثة أشهر.

وتُجرى عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة، وهي أداة أدخلها البنك المركزي في أكتوبر عام 2024 لإدارة السيولة في النظام المصرفي الوطني، مرة واحدة شهريا لأجل لا يتجاوز سنة واحدة.

-خلا-