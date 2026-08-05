طوكيو في 5 أغسطس/وام/ ارتقعت الأسهم اليابانية اليوم ،حيث قفز مؤشر "⁠نيكي" بأكثر من ثلاثة بالمئة مدعوما بالمكاسب التي سجلتها أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية، واندفع المستثمرون إلى شراء الأسهم ذات الآفاق القوية.

وصعد مؤشر "نيكي" 3.16 بالمئة إلى 65979.02 نقطة ، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.52 بالمئة إلى ​4022.18 نقطة.

وارتفعت أسهم شركة "أدفانتست" لتصنيع معدات اختبار الرقائق الإلكترونية ثمانية ‌بالمئة وأسهم "طوكيو إلكترون" لتصنيع معدات صناعة الرقائق أربعة بالمئة.

ومن بين أكثر من 1500 ​سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع ⁠67 بالمئة وانخفض 29 بالمئة وظل ثلاثة بالمئة

من الأسهم دون تغيير.

-خلا-