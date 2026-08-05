هونج كونج في 5 أغسطس /وام/ استعاد الين توازنه اليوم، بعد تدخل الجهات التنظيمية في اليابان والدعم القوي الذي أظهرته الولايات المتحدة، في حين استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع وسط تفاؤل جديد إزاء الوضع بالشرق الأوسط.

وارتفع الين بشكل طفيف إلى 157.60 للدولار بعد تراجع العملة اليابانية في الجلسة السابقة بنحو 0.4 بالمئة عن أعلى مستوى سجلته يوم الاثنين عند 155.20 للدولار. ​

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ⁠العملة الأمريكية مقابل ​ست عملات رئيسية أخرى، دون تغير يذكر عند ⁠99.85، إذ يكابد الدولار

لإيجاد اتجاه واضح بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الاثنين.

واستقر اليورو عند 1.1533 دولار، بينما تداول الجنيه الإسترليني دون تغيير عند 1.3458 دولار. وانخفض الدولار النيوزيلندي بنحو 0.3 بالمئة إلى 0.5878 دولار . واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7053 دولار.

-خلا-