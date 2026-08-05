موسكو في 5 أغسطس /وام/ أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أنه سيتم استخدام مركبتين فضائيتين روسيتين طراز "بروغريس" ومركبة فضائية أمريكية طراز "يو إس دي في"، لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها بشكل آمن.

وأوضح ممثل عن "روسكوسموس" أنه وفقاً للبرنامج، من المقرر أن يبدأ خفض مدار المحطة في عام 2028، وستستغرق عملية الإخراج الفعلية من المدار عامين تقريباً​​​ .

وأشار إلى أنه يجري التخطيط لاتفاقية ثنائية تحدد توزيع المسؤوليات بين وكالة الفضاء الروسية ووكالة ناسا، فيما يتعلق بإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها بشكل آمن.

-خلا-