موسكو - كييف في 5 أغسطس / وام / شهدت الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا واسعا، حيث قتل 14 شخصا وأصيب 27 آخرون جراء هجوم روسي ليلي على منطقة كييف، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير 475 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات ومناطق بحرية.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" عن بيان لدائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية عبر تطبيق "تيليجرام"، أن الهجوم الروسي أسفر عن اندلاع حرائق واسعة، حيث تواصل فرق الإنقاذ عملها في ظل ظروف بالغة الخطورة مع استمرار الإنذار من الغارات الجوية.

وتتركز جهود الإطفاء في أربعة مواقع بمقاطعة بروفاري شملت مستودعات في المدينة وقرى فيليكا ديميركا وكفيتنيفي وبيريموها، إلى جانب موقعين في مقاطعة بوتشا للسيطرة على حريق في مستودع بقرية تشايكي ومقر شركة لوجستية بقرية سوفيفسكا بورشاهيفكا، بالإضافة إلى إخماد حريق سيارة تابعة لإحدى الشركات في مقاطعة فاستيف.

على الجانب الآخر، أوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرات الأوكرانية بين الساعة الثامنة من مساء أمس والثامنة من صباح اليوم بتوقيت موسكو.

وشملت عمليات الاعتراض مياه بحر آزوف والبحر الأسود، وأراضي مناطق بيلغورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، وأوريول، وروستوف، وريازان، وساراتوف، وسمولينسك، وتولا، وأوليانوفسك، ومنطقة موسكو، وجمهوريتي القرم وتتارستان، وإقليم كراسنودار.

-خلا-