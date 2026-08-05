مركز سالم بن حم الثقافي يواصل فعاليات برنامجه الصيفي بمحطات توعوية وثقافية

العين في 5 أغسطس / وام / يواصل مركز سالم بن حم الثقافي تنفيذ فعاليات برنامجه الصيفي، الذي يضم باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والإبداعية والتوعوية، في إطار حرصه على استثمار أوقات النشء خلال الإجازة الصيفية، وتنمية معارفهم ومهاراتهم، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

وضمن محطات البرنامج، اختتم المركز سلسلة من الورش التوعوية التي نُفذت على مدار ثلاثة أسابيع بالتعاون مع قسم البرامج التوعوية بالإدارة العامة لشرطة أبوظبي، وشملت أربعة محاور رئيسية هي: السلوك الإيجابي والسعادة، واتخاذ القرار ومهارة الرفض، والقدوة الحسنة والصديق الصالح، وتنظيم الوقت والاستخدام الآمن للتقنية.

وقدمت الورش بأساليب تفاعلية ركزت على بناء الشخصية، وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية مهارات اتخاذ القرار، وترسيخ مفاهيم المسؤولية والسلوك الإيجابي، إلى جانب نشر الوعي بالاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على التعامل مع مختلف المتغيرات.

وأكد الشيخ مسلم بن حم العامري، رئيس مجلس إدارة مركز سالم بن حم الثقافي، أن البرنامج الصيفي يجسد رؤية المركز في تقديم برامج متكاملة تجمع بين الثقافة والتوعية والإبداع، وتسهم في بناء شخصية النشء وتنمية قدراتهم في بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة.

وقال: نؤمن بأن تنمية وعي الأبناء وصقل مهاراتهم مسؤولية مشتركة، ولذلك نحرص على تقديم برامج نوعية بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما يعزز منظومة القيم، ويرسخ ثقافة المسؤولية والإيجابية، ويدعم توجهات دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان.

وأضاف: نفخر بالنتائج الإيجابية التي حققتها الورش التوعوية، وما شهدته من تفاعل مميز من المشاركين، ونتطلع إلى مواصلة تقديم فعاليات تثري معارفهم وتنمي مواهبهم ضمن البرنامج الصيفي، الذي لا يزال مستمرًا ويزخر بالعديد من الأنشطة والورش المتنوعة.

ويواصل البرنامج الصيفي بمركز سالم بن حم الثقافي تقديم فعالياته حتى نهاية شهر أغسطس، من خلال برامج ثقافية وإبداعية وأنشطة يقدمها نخبة من المختصين والمشاركين، إلى جانب مبادرات معرفية متنوعة، بما يحقق أهداف المركز في نشر الثقافة، وتنمية المهارات، وتعزيز المشاركة المجتمعية.